Akbank'tan %0,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bazen planlanmamış harcamalar karşımıza çıkabiliyor. Böyle durumlarda hızlı ve güvenilir bir finansman seçeneği bütçeyi dengelemek için önemli bir destek oluyor. Siz de beklenmedik masraflarınıza ilaç gibi gelecek bir çözüm arıyorsanız Akbank Mobil’den ilk kez müşteri olanlara özel %0,99 faiz oranıyla 6 ay vadeli 100.000 TL’ye varan kredi imkânından yararlanmayı düşünebilirsiniz. İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İhtiyaçlarınıza ilaç gibi çözüm: 100.000 TL'ye varan kredi...

Mobilden ilk kez Akbanklı olanlara özel %0,99 faiz oranı ve maksimum 6 ay vadeli, 100.000 TL’ye varan kredi kampanyası 2 – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli. Hılzı ve kolay bir şekilde Akbank Mobil üzerinden başvurabileceğiniz fırsat düşük faizli, kısa vadeli finansal çözümler arayanlar için son derece cazip.

Kampanyaya katılım başvuru adımları...

İlk adım buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.

“Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.

Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.

Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunu yapın.

Başvuru, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa faizsiz nakit kampanyasından yararlanabilirsiniz.

İşte tüm başvuru ve kampanya koşulları

%0,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile 100.000 TL’ye varan kredi kampanyasından,

2 Eylül 2025 – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler. Mobilden ilk kez Akbanklı olma sürecinizi kurye ile tamamlayacaksanız gerekli belgelerin bankaya ulaşmasından sonra 15 Eylül'e kadar Akbank Mobil'den krediye başvurabilirsiniz.

İlk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar tek bir kredi kampanyasından faydalanabilirler.

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için işsizlik teminatlı hayat sigortası yapılması zorunludur.

%0,99 faiz oranı, 35.001 – 100.000 TL arasındaki kredilerde ve 6 ay vadede işsizlik sigortalı hayat sigortası ile geçerlidir. Sigortasız kredi tercih edilirse bu faiz oranı geçerli değildir.

Minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 100.000 TL’dir.

Kredinin olumlu sonuçlanması için bankanın kredi politikalarına uygunluk gerekir (gelir durumu, mevcut borçlar, kredi notu vb.).

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi Akbanklılar faydalanabilirler.

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.

Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici/ihtiyaç kredisidir.

Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli kredi kullananlar bu kampanyadan yararlanamaz.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Detaylı bilgiye akbank.com'dan ulaşabilirsiniz.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.