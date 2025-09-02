Ev Yaşam Ev Yaşam
Akbank'tan %0 faizli toplamda 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı
Akbank'tan %0 faizli toplamda 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Okula dönüş telaşı, evde yapılması gereken yenilikler ya da ertelenen ihtiyaçlar… Hepsi aynı döneme denk geldiğinde bütçeyi zorlayabilir. Bu noktada, ekstra yük oluşturmadan rahat nefes aldıracak çözümler çok değerli hale gelir. Akbank’ın %0 faizli toplamda 60.000 TL’ye varan nakit kampanyası, tam da bu ihtiyaca yönelik avantajlı bir seçenek sunuyor. İşte detaylar...

Her yeni dönem beraberinde yeni planlar, yeni masraflar ve biraz da belirsizlik getirir. Önünüzdeki süreç için adım atarken en büyük ihtiyaçlardan biri de bütçenizi zorlamadan ilerleyebileceğiniz güvenilir bir destek bulmaktır. Akbank, %0 faizli 60.000 TL’ye varan nakit kampanyasıyla tam da bu dönemde size ekstra destek sağlıyor. Hem planlarınızı ertelemeden hayata geçirebilir hem de finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyadan kimler, nasıl faydalanabilir?

Akbank tan %0 faizli toplamda 60.000 TL ye varan nakit fırsatı 1

%0 faizli 35.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000 TL'ye varan 3 ay vadeli taksitli avans fırsatı içeren ve toplamda 60.000 TL'ye varan nakit imkânından yararlanmanızı sağlayan kampanyaya 2-15 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurulabiliyor. Kampanyadan Akbank'ın herhangi hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan yeni Akbanklılar yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılım sağlamak için izlenmesi gereken adımlarsa şöyle:

  • İlk adım buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.
  • “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.
  • Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.
  • Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.
  • Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunu yapın.
  • Başvuru, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa faizsiz nakit kampanyasından yararlanabilirsiniz.
İşte tüm başvuru ve kampanya koşulları

Akbank tan %0 faizli toplamda 60.000 TL ye varan nakit fırsatı 2

  • 1.000 TL – 35.000 TL aralığında, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi %0 faizle kullanılabilir.
  • Ek olarak, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli taksitli avans imkânı sunulur.
  • Kampanyadan Akbank'ın herhangi bir hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımdan süreci tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.
  • Kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için bankanın kredi politikasına uygun olması gerekmektedir.
  • Onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim
    Merkezimiz veya şubelerimiz aracılığı ile kullanılabilir.
  • Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarının 1.000 TL,
    maksimum kredi tutarı 100.000 TL, maksimum vade 6 aydır.
  • Kampanyadan yalnızca gerçek kişi Akbanklılar faydalanabilirler.
  • Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici/ihtiyaç kredisidir.
  • Her katılımcı kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.
  • İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak için işsizlik teminatlı hayat
    sigortası yapılması zorunludur.
  • İşsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyasından, işsizlik sigortası yapılması
    uygun olan Akbanklılar faydalanabilir.
  • İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredileri 60 yaş ve altındaki Akbanklılar
    kullanabilir.
  • Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faiz oranı ile avantajlı kredi
    kampanyalarımızdan yararlanan Akbanklıların bu kampanyadan
    faydalanamazlar.
  • Akbank, koşulları değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.
  • Detaylı bilgiye akbank.com'dan ulaşabilirsiniz.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

