Akbank'tan %0 faizli toplamda 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı
Akbank'tan %0 faizli toplamda 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Seray Yalçın
Okula dönüş telaşı, evde yapılması gereken yenilikler ya da ertelenen ihtiyaçlar… Hepsi aynı döneme denk geldiğinde bütçeyi zorlayabilir. Bu noktada, ekstra yük oluşturmadan rahat nefes aldıracak çözümler çok değerli hale gelir. Akbank’ın %0 faizli toplamda 60.000 TL’ye varan nakit fırsatı, tam da bu ihtiyaca yönelik avantajlı bir seçenek sunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli kampanyayla ilgili detaylar...

Her yeni dönem beraberinde yeni planlar, yeni masraflar ve biraz da belirsizlik getirir. Önünüzdeki süreç için adım atarken en büyük ihtiyaçlardan biri de bütçenizi zorlamadan ilerleyebileceğiniz güvenilir bir destek bulmaktır. Akbank, %0 faizli 60.000 TL’ye varan nakit kampanyasıyla tam da bu dönemde size ekstra destek sağlıyor. Hem planlarınızı ertelemeden hayata geçirebilir hem de finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyadan kimler, nasıl faydalanabilir?

Akbank tan %0 faizli toplamda 60.000 TL ye varan nakit fırsatı 1

%0 faizli 35.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000 TL'ye varan 3 ay vadeli taksitli avans fırsatı içeren ve toplamda 60.000 TL'ye varan nakit imkânından yararlanmanızı sağlayan kampanyaya 11 Kasım 2025 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında başvurulabiliyor. Kampanyadan Akbank'ın herhangi hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan yeni Akbanklılar yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılım sağlamak için izlenmesi gereken adımlarsa şöyle:

  • İlk adım buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.
  • “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.
  • Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.
  • Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.
  • Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunu yapın.
  • Başvuru, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa faizsiz nakit kampanyasından yararlanabilirsiniz.
Hemen Başvur

Başvuru ve kampanya koşulları burada

Akbank tan %0 faizli toplamda 60.000 TL ye varan nakit fırsatı 2

  • %0 faizli 35.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000 TL'ye varan 3 ay vadeli taksitli avans fırsatı içeren ve toplamda 60.000 TL'ye varan nakit imkânından yararlanmanızı sağlayan kampanyadan 11 Kasım 2025 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Akbank'ın herhangi bir hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler.
  • Kampanya kapsamında 1.000 TL – 35.000 TL aralığında, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi %0 faizle kullanılabilir. Ek olarak, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli taksitli avans imkânı sunulur.
  • Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.
  • “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.
  • Akbanklı olma sürecinde kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girdikten sonra hata alırsanız şubelerimizi ziyaret ederek süreci tamamlayabilir ve kampanyadan faydalanabilirsiniz.
  • Kampanya döneminde mobilden Akbanklı olduğunuz tarihten başlayarak 15 gün içinde ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Mobilden ilk kez Akbanklı olma sürecinizi kurye ile tamamlayacaksanız gerekli belgelerin bankamıza ulaşmasından sonra 10 Kasım’a kadar Akbank Mobil'den krediye başvurabilirsiniz.
  • İlk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar 1.000 TL - 35.000 TL aralığında %0 faiz oranı ve 6 ay vade kredi kampanyasından faydalanabilirler.
  • Akbank'ın herhangi bir hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımdan süreci tamamlayan Akbanklılar sadece 1.000 TL - 35.000 TL aralığında %0 faiz oranı ile 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirler.
  • Onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi veya şubeler aracılığı ile kullanılabilir.
  • Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarının 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
  • Kampanyadan yalnızca gerçek kişi Akbanklılar faydalanabilirler. Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici/ihtiyaç kredisidir.
  • Her katılımcı kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.
  • İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak için işsizlik teminatlı hayat sigortası yapılması zorunludur.
  • İşsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyasından, işsizlik sigortası yapılması uygun olan Akbanklılar faydalanabilir.
  • İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredileri 60 yaş ve altındaki Akbanklılar kullanabilir.
  • Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 ,%0,99, %1,99 veya %2,09 faiz oranı ile avantajlı kredi kampanyalarımızdan yararlanan Akbanklıların bu kampanyadan faydalanamazlar.
    Kredi başvurusu değerlendirilirken başvuranın banka ve KKB gibi kaynaklardaki verileri kullanılarak bankanın kredi politikalarına istinaden haciz veya istihbarat yönünden bir olumsuzluğunun bulunup bulunmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, bankamızın kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.
    Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
  • Detaylı bilgiye akbank.com'dan ulaşabilirsiniz.
Hemen Başvur

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Akbank faizsiz kredi
İş birliği İçerikleri
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

