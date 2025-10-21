Ev Yaşam Ev Yaşam
Akbank'tan %1,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi
Akbank'tan %1,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi

Tuğçe Gülçiçek
Hayat bazen beklenmedik masraflar çıkarabilir; önemli olan bu anlarda hızlı ve avantajlı çözümler bulabilmek. Evinizdeki eksikleri tamamlamak veya hayalinizdeki planı gerçeğe dönüştürmek mi istiyorsunuz? Akbank’ın %1,99 faiz oranı ve 6 ay vade imkânıyla 100.000 TL’ye varan kredi kampanyası bütçenize nefes aldıracak bir çözüm. Kampanya 20 Ekim 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli İşte detaylar...

Günümüzde her şey hızla değişiyor; ihtiyaçlar, hedefler, hatta planlarımız bile… Ancak bazen beklenmedik durumlarda en çok aradığımız şey, güvenilir bir destek oluyor. İşte tam bu noktada Akbank %1,99 faiz oranı ve 6 ay vade imkânıyla 100.000 TL’ye varan kredi fırsatıyla finansal rahatlığı cebinize getiriyor. Nasıl mı? Yazımızı okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Finansal ihtiyaçlarınıza etkili çözüm: %1,99 faizle 100.000 TL’ye varan kredi

Akbank tan %1,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL ye varan kredi 1

İlk kez Akbanklı olan kullanıcılar,%1,99 faiz oranı ve 6 ay vadeli kredi kampanyasından yararlanabiliyor. 20 Ekim 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuru yapmak şart. Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi başvuruları ise sürecin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden yapılabiliyor. Akbanklı olma sürecini tamamlayan kullanıcıların kampanya hakları, 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tanımlanıyor.

Hemen Başvur

İşte başvuru adımları...

Akbank tan %1,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL ye varan kredi 2

  • İlk adım Buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.
  • “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.
  • Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.
  • Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte kampanya, 15 gün geçerli olacak şekilde hesabınıza tanımlanır.
  • Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunuzu yapın.
  • Başvurunuz, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa %1,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.
Hemen Başvur

Kampanya koşulları

Akbank tan %1,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL ye varan kredi 3

  • %1,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile 100.000 TL’ye varan kredi kampanyasından, 20 Ekim 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.
  • Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.
  • “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.
  • Akbanklı olma sürecinde kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girdikten sonra hata alırsanız şubeleri ziyaret ederek süreci tamamlayabilir ve kampanyadan faydalanabilirsiniz.
  • Kampanya döneminde mobilden Akbanklı olduğunuz tarihten başlayarak 15 gün içinde ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Mobilden ilk kez Akbanklı olma sürecinizi kurye ile tamamlayacaksanız gerekli belgelerin bankaya ulaşmasından sonra 31 Ekim’e kadar Akbank Mobil'den krediye başvurabilirsiniz.
  • İlk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar 1.000 TL - 35.000 TL aralığında %0 faiz oranı ve 6 ay vade ya da 35.001 TL - 100.000 TL aralığında %1,99 faiz oranı ve 6 ay vade olmak üzere tek bir kredi kampanyasından faydalanabilirler.
  • Bir kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için bankanın kredi politikasına uygun olması gerekir.
  • Onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi veya şubeler aracılığı ile kullanılabilir.
  • Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarının 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 100.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
  • Kampanyadan yalnızca gerçek kişi Akbanklılar faydalanabilirler. Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici/ihtiyaç kredisidir.
  • Her katılımcı kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.
  • İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak için işsizlik teminatlı hayat sigortası yapılması zorunludur.
  • İşsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyasından, işsizlik sigortası yapılması uygun olan Akbanklılar faydalanabilir.
  • İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredileri 60 yaş ve altındaki Akbanklılar kullanabilir.
  • Kredi başvurusu değerlendirilirken başvuranın banka ve KKB gibi kaynaklardaki verileri kullanılarak bankamızın kredi politikalarına istinaden haciz veya istihbarat yönünden bir olumsuzluğunun bulunup bulunmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, bankamızın kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.
  • Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
  • Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kredi kredi faiz oranı
İş birliği İçerikleri
