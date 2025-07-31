Albaraka'dan vade farksız 6 taksitle 85.000 TL destek

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Faizsiz, vade farksız 6 taksitle 85.000 TL!

Albaraka'nın yeni müşterilerine özel sunduğu bu kampanya kapsamında toplamda 85.000 TL’ye kadar faizsiz finansman desteğinden yararlanabiliyorsunuz. 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli kampanya dahilinde; 60.000 TL’ye kadar olan taksitli alışverişler vade farkı olmadan yapılabilirken 25.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlar için de %0 kâr paylı Pratik Finansman Kart devreye giriyor. Eğitim, sağlık, teknoloji, beyaz eşya, konaklama ve ulaşım gibi pek çok sektörde geçerli olan bu destek sayesinde günlük hayatın getirdiği mali yük hafifliyor. Üstelik bu ayrıcalıklar ücretsiz EFT/havale ve aidatsız kredi kartı avantajlarıyla birlikte geliyor. Kampanyadan yalnızca dijital kanallar üzerinden Albaraka Mobil’den müşteri olan bireyler faydalanabiliyor.

Albarakalı olmak için ne yapmalıyım?

Albaraka’nın sunduğu dijital bankacılık ayrıcalıklarından yararlanmak istiyorsanız Albarakalı olmakson derece kolay! Yeni çipli kimliğiniz ve NFC özellikli bir telefonunuz varsa, birkaç adımda görüntülü görüşmeyle Albaraka müşterisi olabilirsiniz. İşte adım adım Albarakalı olmak için yapmanız gerekenler:

Buraya tıklayarak Albaraka Mobil uygulamasını telefonunuza indirin.

tıklayarak Albaraka Mobil uygulamasını telefonunuza indirin. Ana ekrandan “Müşteri Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.

Açılan formda gerekli bilgileri doldurun.

Çipli kimliğinizin ön ve arka yüzünü kameraya gösterin.

Kimliğinizi telefonun arka üst kısmına yaklaştırarak NFC ile kimlik doğrulamasını gerçekleştirin.

Müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yaparak başvurunuzu tamamlayın.

Size iletilecek geçici şifreyle dijital dünyaya adım atın ve avantajlı finansmanlardan yararlanmaya başlayın.

Tüm bu işlemleri birkaç dakika içinde tamamlayarak Albaraka’nın dijital finansman fırsatlarını keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Albaraka mobil kampanyalarına nasıl katılırım?

Giyimden konaklamaya kadar birçok alanda geçerli vade farksız 6 taksit avantajından yararlanmak için birkaç adımı takip etmeniz yeterli. Kampanyaya katılım sağlamadan yapılan harcamalar taksitlendirilmediği için işlemlerinize başlamadan önce aşağıdaki adımları takip ettiğinizden emin olun.

Albaraka Mobil uygulamasını indirin ve giriş yapın.

Kampanyalar sekmesine girin.

Katılmak istediğiniz kampanyayı seçin (örneğin: “Giyim Harcamalarınıza 6 Taksit” veya “Konaklama Harcamalarınıza 6 Taksit”).

Kampanya detaylarını inceleyin ve “Hemen Katıl” butonuna tıklayın.

Katılım sonrası, belirlenen sektörlerde ve tutar aralığında yapacağınız ilk harcamanız otomatik olarak 6 taksite bölünecektir.

Unutmayın, kampanyalar sadece ilk 2.000 katılımcı ile sınırlıdır ve harcamanızdan önce katılım sağlamanız gerekmektedir.

Vade farksız 85.000 TL’ye varan destek kampanya koşulları

Genel koşullar

Kampanya, 11 Temmuz – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya, sadece Albaraka Mobil’den “Müşteri Olmak İstiyorum” adımıyla ilk kez müşteri olanlar içindir.

Daha önce Albaraka müşterisi olanlar kampanyadan faydalanamaz.

Pratik Finansman Kart (25.000 TL’ye kadar)

Yeni dijital müşteriler, %0 kâr payı ile 25.000 TL’ye kadar finansman desteği alabilir.

Finansman vade farksız ve 6 aya kadar taksitli olarak kullanılabilir.

Kullanım için gelir şartı aranır ve 25 yaş ve üzeri müşteriler kampanyadan faydalanabilir.

Pratik Finansman Kart yalnızca üye iş yerlerinde harcama için geçerlidir, ATM’den nakit çekilemez.

Harcamalar tek seferde veya parçalı şekilde yapılabilir.

Kart limiti, taksit sayısı ve oran başvuru sırasında belirlenir ve sonradan değiştirilemez.

Finansman özelliği, başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 60 ila 90 gün arasında geçerlidir.

Kampanyadan yalnızca 1 kez faydalanılabilir.

Başvuru için verilen kampanya kodunun geçerlilik süresi 60 gündür.

Başvurular, bankanın kredi skoru, gelir bilgisi gibi kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Banka uygun görmediği başvuruları reddedebilir.

Finansman başvurusu olumlu sonuçlananlar, 3 ay ertelemeli ve 24 aya kadar vadeli kullanabilir.

Kart sanal olarak tanımlanabilir, istenirse daha sonra fiziksel kart talep edilebilir.

Seçili sektörlerde 60.000 TL’ye kadar vade farksız alışveriş

Kampanyaya dahil olan dijital müşteriler, seçili sektörlerde (giyim, konaklama vb.) 60.000 TL’ye kadar vade farksız alışveriş yapabilir.

Bu harcamalar için World özellikli bireysel kredi kartı gerekir.

Kampanya yalnızca tek çekim işlemler için geçerlidir.

Ek kart, sanal kart, business kart ve Master Gold Kartlar dahil değildir.

Kampanyadan faydalanmak için harcamadan önce Albaraka Mobil üzerinden kampanyaya “Hemen Katıl” butonuyla dahil olunmalıdır.

Önceden yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmez.

Kampanya yalnızca yurt içi harcamalar için geçerlidir.

Taksit işlemi, dönem içi işlemlere yansıdıktan sonra otomatik olarak yapılır.

İlk 2.000 kişiyle sınırlıdır.

Albaraka kampanyayı değiştirme, durdurma veya ek belge talep etme hakkını saklı tutar.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.