Altın alacaklar bu tarihe dikkat! Düşüş ve yükseliş netleşecek! Gram altın en son…

Altın fiyatları için gözler ABD enflasyon verisine çevrildi. Piyasaları etkileyen veriler arasında yer alan ABD enflasyon oranı en son kasım ayında duyuruldu. Sürpriz yapan ABD enflasyon verisi sonrası ons altın, yüzde 2'ye yakın yükseliş gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı ise son 3 ayın zirvesini gördü.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

ABD enflasyon verileri aralık ayı içerisinde açıklanacak. Piyasaları etkileyecek olan veri 13 Aralık tarihinde duyurulacak.

Bugün ise saat 16:30'da ABD çekirdek üretici fiyat endeksi ve ABD üretici fiyat endeksi açıklanacak.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. Ekimde beklenenden fazla yavaşlama kaydederek 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.

UMUT VEREN YAVAŞLAMA

Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte öne çıktı.

Analistler, ekim ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın fiyat artışlarının hız kestiğine dair umut verdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarında gevşemeye gitmesi için alan sağladığını belirtti.

GRAM ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz gün 1719 dolara kadar yükselen ons altın enflasyonun açıklandığı günde 1708 dolar seviyelerinde hareket etti. Veri sonrası altının ons fiyatı 1749 dolarla 2 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın fiyatı ise 1041 liraya yükselerek 3 ayın zirvesini gördü.

