Altın bilezik fiyatları ne kadar? 27 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 27 Eylül 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hem sterlin hem de euronun USD karşısındaki tarihi kayıpları piyasalarda oynaklığı arttırırken, yut içi tarafta dolar/TL kuru tarihi rekorunu güncellemeyi sürdürüyor. Bu nedenle 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak edildi. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?



​

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

​

Önceki gün kapanışını 918,51 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 893,52 TL, satışı ise 903,12 TL oldu.

​

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

​

Önceki gün kapanışını 702,99 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 707,01 TL'den alınıyor ve 707,13 TL'den satılıyor.

​

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

​

Önceki gün kapanışını 649,61 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 543,01 TL, satışı 652,78 TL oldu.



