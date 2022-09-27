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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 27 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

27.09.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen veya sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Ayrıca, Dolar/TL kuru tarihi rekorunu güncellemeye devam ediyor. Öte yandan altın fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları değişiyor. Peki 27 eylül Altın bilezik fiyatları ne kadar? 27 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 27 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 27 Eylül 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hem sterlin hem de euronun USD karşısındaki tarihi kayıpları piyasalarda oynaklığı arttırırken, yut içi tarafta dolar/TL kuru tarihi rekorunu güncellemeyi sürdürüyor. Bu nedenle 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak edildi. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 918,51 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 893,52 TL, satışı ise 903,12 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 702,99 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 707,01 TL'den alınıyor ve 707,13 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 649,61 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 543,01 TL, satışı 652,78 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 27 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? 27 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?


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