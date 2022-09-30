Altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 30 Eylül 2022 Cuma güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları ellerindeki bilezikleri bozdurmak isteyen ya da düğünde takı takmak isteyen kişiler tarafından 30 Eylül 2022 Cuma günü arama motorlarında araştırılıyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 915,09 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 910,23 TL, satışı ise 919,39 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 920,89 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 720,30 TL'den alınıyor ve 720,42 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 656,18 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 547,21 TL, satışı 557,45 TL oldu.

30 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 987,93 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 991,86 lira satış fiyatı 992,02 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.557,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.484,00 TL satış fiyatı 6.580,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.291,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.242,00 TL alış ve 3.302,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,646,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Eylül itibariyle 1.626,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.652,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.476,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.575,00 TL

