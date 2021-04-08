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Altın bilezik gram fiyatı | 8 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 08:05 | Son Güncelleme

Pandemi sebebi ve yurt dışı baskısı ile beraber altın fiyatlarında bir hareketlilik başladı. Bir süredir durgun seyreden altın fiyatları, geçtiğimiz ay yaşanan gelişmeler ile tekrar hareketlendi. Yatırımcıların gözü ise değişen altın bilezik fiyatlarında. Peki 8 Nisan günü 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları son günlerde hareketli fiyatlarını durgunluğa bıraktı. Geçtiğimiz haftadan beri büyük dalgalanmalar göstermeyen altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta, 417 TL seviyelerinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise günü 260,41 seviyesinde kapattı. 8 Nisan günü 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 421,50 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 8 Nisan itibarıyla %0,23 artışla 422,36 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 414,66, en yüksek 417,75 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 417,03 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 422,36 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 344,89 ile başlayan 18 Ayar Altın, 8 Nisan itibarıyla %0,18 artışla 345,42 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 331,91, en yüksek 334,39 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 333,51 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 345,42 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 268,23 ile başlayan 14 Ayar Altın, 8 Nisan itibarıyla %0,18 artışla 268,64 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 259,16, en yüksek 261,10 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 260,41 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 268,64 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 452,19 TL // SATIŞ: 456,01 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 732,99 TL // SATIŞ: 748,13 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.466 TL // SATIŞ: 1.497 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.932 TL // SATIŞ: 2.963 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 2.981 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.015 TL // SATIŞ: 3.048 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.015 TL // SATIŞ: 3.048 TL
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