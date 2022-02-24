Altın, dolar, petrol... Rusya Ukrayna'ya resmen girdi! Piyasalarda rekor günü

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya resmen operasyon başlatmasıyla hareketlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Ukrayna'nın Donbass bölgesinde özel operasyon yetkisi verdiğini duyurdu. Putin, Ukraynalı askerlere derhal silahlarını bırakarak evlerine dönmeleri çağrısı yaptı. Putin, kan dökülmesinin sorumlusunun Ukrayna rejimi olacağını bildirdi.

Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, Ukrayna'dan kaynaklanan tehditler karşısında Rusya'nın kendisini savunmaktan başka çaresi kalmadığını savundu. Putin, gerçekleştirmekte oldukları operasyona dışarıdan müdahale olması durumunda hemen yakın vereceklerini belirtirken, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya ve nazi etkisinden arındırmaya çalışacaklarını öne sürdü.

KIEV’DEN PATLAMA SESLERİ

Putin, Donbass bölgesinde özel operasyon emri verdiğini söylese de Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama ve silah sesleri geldiği bildiriliyor. Kiev Havaalanı bölgesinden silah sesleri gelirken, kentin dış kesimlerinden de topçu ateşi sesleri duyulduğu aktarılıyor.

Kiev'in yanı sıra Kharkiv ve başka Ukrayna kentlerinden de patlama haberleri geliyor.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ONS ALTIN

Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Hafta başında bir yılın zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Ancak Rusya’nın resmen işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 1943 dolar oldu.

GRAM ALTIN

Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının ardından 841 lira ile kapanış göstermişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden altının gram fiyatı bu sabah ise yüzde 2,5’e yakın değer kazanarak 865 liraya yaklaştı.

PETROL FİYATI REKOR KIRDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş de devam etti. Brent petrolün varili 2014’ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Brent petrol yüzde 4,3 değer kazanarak 101 dolardan işlem görüyor.

DOLAR 13,80 SINIRINDA

Dolar/TL kuru ise hafta başında 20 Aralık akşamından sonra ilk kez 14 lira sınırına yaklaşarak 13,90'ı görmüştü. Kur dün 13,82 liradan günü kapatırken bu sabaha 13,81 liradan başladı. Dolar/TL kuru bu sabah en yüksek 13,84'ü görmesinin ardından şu sıralarda değer kaybederek 13,79'dan işlem görüyor.

Euro, ABD Doları karşısında 1,12648 ile 3 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirileri de yüzde 1,896 seviyesine çekildi.



