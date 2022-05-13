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ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2022 CANLI! 13 Mayıs Cuma altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

13.05.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri, 13 Mayıs 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin internette araştırma yapılıyor. 13 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL? sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte anlık son durum!

ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2022 CANLI! 13 Mayıs Cuma altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 13 Mayıs Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 13 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Konuya dair ayrıntılar ile güncel fiyatları sizler için derledik.

13 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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13 Mayıs Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 899,59 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 903,83 lira satış fiyatı 903,96 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 903,83 TL

Gram altın satış: 903,96 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.022,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.945,00 TL satış fiyatı 6.037,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 5.945,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.037,00 TL

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.022,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.977,00 TL alış ve 3.029,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 2.977,00 TL

Yarım altın satış: 3.029,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.511,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.489,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.514,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.514,00 TL

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