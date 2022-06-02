FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 2 Haziran 2022 Perşembe

ALTIN FİYATLARI 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 2 Haziran 2022 Perşembe

02.06.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 2 Haziran 2022 Perşembe günü de yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle merak konusu oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 2 Haziran 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Haziran Perşembe günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 2 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarıında son durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

2 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 2 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 973,23 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 975,17 lira satış fiyatı 975,39 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6..409,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.355,00 TL satış fiyatı 6.420,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.216,00 TL'den yapan yarım altın, 3.182,00 TL alış 3.221,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.608,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Haziran itibariyle 1.592,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.610,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.349,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.414,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buğday alım fiyatları açıklandı mı?Buğday alım fiyatları açıklandı mı?
Memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oluyor! İşte mayıs ayı enflasyon tahminiMemur ve emeklinin enflasyon zammı belli oluyor! İşte mayıs ayı enflasyon tahmini
Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldıÖzel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

Dünyanın izlediği davada karar açıklandı! Milyonlarca dolar ödeyecek

Dünyanın izlediği davada karar açıklandı! Milyonlarca dolar ödeyecek

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.