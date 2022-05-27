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ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2022! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

27.05.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararının açıklanmasının ardından 27 Mayıs Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle internette araştırılmaya devam ediliyor. Peki 27 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma günü canlı altın fiyatları son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2022! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 27 Mayıs Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararının açıklanmasının ardından vatandaşlar ve yatırımcılar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. 27 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum merak konusu oldu. Peki 27 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma günü son dakika altın fiyatları...

27 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 27 Mayıs Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 972,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 975,02 lira satış fiyatı 975,24liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.410,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.341,00 TL satış fiyatı 6.421,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.217,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.175,00 TL alış ve Önceki kapanışını 3.217,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.175,00TL alış ve 3.211,00 TL satış fiyatına sahip.
TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.608 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Mayıs itibariyle 1.588,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.611,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış: 6.341,00 TL

Tam altın satış: 6.421,00 TL

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