Altın fiyatları 7 yılın zirvesini gördü! Gram altında tarihi rekor

Piyasalarda koronavirüse dair endişelerde sürüyor. Çin dışında, İran ve Japonya'da virüse bağlı ölümlerin gelmesi virüsün dünya geneli yayılabilme ihtimaline karşın piyasalarda fiyatları baskılayan en önemli unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu baskının bir neticesi olarak altın ve diğer emtiaların fiyatları da yükseliyor. Spot altının ons fiyatı bir hafta içerisinde 1550 dolardan 1612 seviyelerine kadar ulaştı ve yaklaşık 7 yılın zirvesini gördü.

Spot altının ons fiyatları dün akşam itibariyle 1612.9 seviyesine kadar ulaştı. Bu seviyeler altın fiyatları için 2013 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye anlamına geliyor. Son 7 yılın zirvesine ulaşan altın fiyatlarına bu seviyeden bir miktar kar satışları geldi. Bu satışların etkisiyle altının onsu bu sabah saatlerinde 1610 doların altına indi. Saat 08:50 itibarıyla altının onsu 1609 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da da fiyatlar yükseliyor

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki artışa dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket de eklenince Kapalıçarşı'da altın fiyatları da yükseliyor. Altının gram fiyatı 313-314 lira bandına yükselirken çeyrek altın 515 liraya dayandı.

