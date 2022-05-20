ALTIN FİYATLARI CANLI! 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. FED faiz toplantısında alınan faiz artırma kararından sonra dolarda yükseliş görülmüştü. Peki 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...
20 Mayıs Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 940,51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 943,35 lira satış fiyatı 943,52 liradan işlem görüyor.
Gram altın alış: 943,35 TL
Gram altın satış: 943,52 TL
Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.159,00 TL satış fiyatı 6.232,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.232,00 TL
Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.083,00 TL alış ve 3.126,00 TL satış fiyatına sahip.
Yarım altın alış: 3.083,00 TL
Yarım altın satış: 3.126,00 TL
Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.543,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.563,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın alış: 1.543,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.563,00 TL
Tam altın 6.141,00 TL alış ve 6.214,00 TL satış fiyatına sahip.
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