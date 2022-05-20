FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI CANLI! 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI! 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

20.05.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 20 Mayıs Cuma günü vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Düğünü olan veya altını yatırım amaçlı değerlendirmek isteyenler, '20 Mayıs gram altın ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI! 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. FED faiz toplantısında alınan faiz artırma kararından sonra dolarda yükseliş görülmüştü. Peki 20 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

20 Mayıs Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 940,51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 943,35 lira satış fiyatı 943,52 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 943,35 TL

Gram altın satış: 943,52 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.159,00 TL satış fiyatı 6.232,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.232,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.083,00 TL alış ve 3.126,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.083,00 TL

Yarım altın satış: 3.126,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.543,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.563,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.543,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.563,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 6.141,00 TL alış ve 6.214,00 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam olacak mı?Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam olacak mı?
Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten 'resesyon' uyarısı! Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten 'resesyon' uyarısı!
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı? Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu!

Rusya'dan flaş döviz hamlesi! Dolar ve euro...

Rusya'dan flaş döviz hamlesi! Dolar ve euro...

Benzinde indirim beklentisi!

Benzinde indirim beklentisi!

Elektrik fiyatları için yeni düzenleme!

Elektrik fiyatları için yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.