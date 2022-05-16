ALTIN FİYATLARI CANLI 2022: 16 Mayıs 2022 Pazartesi tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri, 16 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 16 Mayıs 2022 Pazartesi tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Güncel altın fiyatları ve 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın ile ilgili detaylar haberimizde...

16 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Mayıs Pazartesi günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 901,82 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 901,29 lira satış fiyatı 901,48 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 901,29 TL

Gram altın satış: 901,48 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.022,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.944,00 TL satış fiyatı 6.028,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 5.944,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.034,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.022,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.976,00 TL alış ve 3.028,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 2.976,00 TL

Yarım altın satış: 3.028,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.511,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.489,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.513,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.513,00 TL

