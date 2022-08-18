ALTIN FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR! Altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlar yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gününün güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

18 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 18 Ağustos çarşamba günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.017,00'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,73 lira satış fiyatı 1.016,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.662,00 TL satış fiyatı 6.736,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381.00 TL'den yapan yarım altın, 3.331,00 TL alış 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. 18 Ağustos itibariyle 1.671,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.690,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.673,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.747,00 TL

