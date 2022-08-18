FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR! Altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR! Altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

18.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılın sekizinci faiz kararını açıklaması sonrası doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR! Altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlar yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gününün güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

18 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 18 Ağustos çarşamba günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.017,00'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,73 lira satış fiyatı 1.016,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.662,00 TL satış fiyatı 6.736,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381.00 TL'den yapan yarım altın, 3.331,00 TL alış 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. 18 Ağustos itibariyle 1.671,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.690,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.673,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.747,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin ‘barınma sınavı’: Mutfakta kalan bile var…Öğrencilerin ‘barınma sınavı’: Mutfakta kalan bile var…
Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’ Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’
Gram ve ons altın için yeni tahminGram ve ons altın için yeni tahmin
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bazı ürünlerde fiyat artışı yüzde 100’ü aştı…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bazı ürünlerde fiyat artışı yüzde 100’ü aştı…

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!

Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.