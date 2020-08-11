Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? CrossBorder: Altının ons fiyatı 3 bin lira olacak, altın fiyatları yükselecek!

Geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş sağlayan altın fiyatları Ağustos'un ikinci haftasına sert düşüşlerle başladı. Altın yatırımcıları altın düşmeye devam edecek mi araştırması yaparken, CrossBorder'dan altın tekrar yükselecek haberi geldi. CrossBorder küresel likiditenin aşırı fazla olmasından kaynaklı kağıt para ile altının arasındaki kurun değer kaybedeceğini açıkladı. CrossBorder'a göre altının ons fiyatı 3 bin dolar seviyesine çıkarak değerini artıracak. CrossBorder, hazırladığı notta, "Bu varlık temel olarak, aşırı likiditenin altın fiyatlarını yukarı ittiği bir likidite olgusu," dedi ve "Bu durum, kağıt paranın altın için bir ikame haline gelmesinden dolayı anlam kazanır. Bu nedenle daha fazla kağıt para, kağıt para ile altın arasındaki kurun değer kaybetmesi anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından altın yatırımcıları altın fiyatları düşmeye devam edecek mi araştırmasına başladı. CrossBorder Capital Ltd. açıklama yaparak altın fiyatlarının yön bulmasında en fazla etkili olan şeyin küresel likidite olduğunu açıkladı. Şu an altının ons fiyatının 2 bin dolar civarında olmasına rağmen CrossBorder Capital yaptığı açıklamada ons fiyatının 3 bin dolar olacağını belirtti. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek?

Altın fiyatları tekrar yükselecek mi?

Koronavirüs pandemisinin likidite kaynaklarını etkilemesiyle küresel ekonomi yerle bir oldu. İkinci koronavirüs salgını endişesi AB ülkelerinin likidite artışlarına neden oldu. Bu duruma bağlı olarak FED ile birlikte, hükümetlerin ve merkez bankalarının tarihi rakamlara çıkan teşviklerle normalleşmeyi desteklemesi ile altının ons fiyatı etkilendi. 2 bin doları geçen altının ons fiyatı tarihi bir rekor kırdı. Barrick Gold Corp. CEO'su Mark Bristow, bu haftanın başında yaptığı açıklamada koronavirüs salgını desteklerinin altın için en yüksek taban fiyat anlamına geldiğini açıkladı. Küresel kriz haline gelen koronavirüs teşvikleri devam ederse düşüşe geçen altın fiyatları tekrar yükselecek mi? İşte Salomon Bros'un eski Araştırma Direktörü Michael Howell'ın kurduğu danışmanlık şirketi CrossBorder'un altının tekrar yükselişe geçeceğine dair açıklaması...

Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

CrossBorder'ın yaptığı açıklamada; altın fiyatları dolar likiditesinin yüzde 10'luk artışının ardından üç ay gibi bir sürede yüzde 12'lik bir değişime yol açtığını ve fiyatları artıracağını belirtiyor. Özetle, AB ülkelerinin ikinci koronavirüs salgını endişesi ile normalleşmeye destek vermek amacıyla dolar likidite desteğini artırması altın fiyatlarını artırıyor. Altın fiyatları ne zaman yükselecek sorusunun cevabı olarak da CrossBorder'ın iddiasına göre, dolar likiditesinin artması ile altın fiyatlarının yükseleceğini söyleyebiliriz. İşte CrossBorder'ın açıklaması:

"Likidite ve altın arasındaki ilişki istatistiksel olarak güçlü ve basit olarak, dolar likiditesinde yüzde 10'luk artışın, üç ay kadar bir süre sonra, altın fiyatlarının seviyesinde yüzde 12'lik bir değişikliğe yol açtığını işaret ediyor," dedi ve "Altın, çoğu kimsenin düşündüğünün tersine reel faizlerden yön bulmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

