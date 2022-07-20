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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR! 20 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

20.07.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Temmuz Çarşamba, yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında; gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Peki 20 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 20 Temmuz Çarşamba gününün güncel fiyatları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR! 20 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Temmuz Çarşamba günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son kapanışını 17,5423 TL'den yapan dolar, 17,5402 TL alış; 17,5445 TL satış fiyatından işlem gördü. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 20 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

20 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 20 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 966,24'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 965,12 lira satış fiyatı 965,28 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.463,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.355,00 TL satış fiyatı 6.464,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.241,00 TL'den yapan yarım altın, 3.180,00 TL alış 3.244,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. 20 Temmuz itibariyle 1.593,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.620,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.319,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.437,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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