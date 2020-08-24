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Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar? 24 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları! Çeyrek altın son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2020 06:31 | Son Güncelleme

Ağustos'un son haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Ağustos 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar? 24 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları! Çeyrek altın son durum!

Geçtiğimiz haftayı doğalgaz açıklamasından sonra düşüşle kapatan altın düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli geçiren altının bu hafta ne olacağı merak ediliyor. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Ağustos 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Geçtiğimiz hafta doğalgaz açıklamasının ardından düşmeye başlayan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Peki Kapalıçarşı 24 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 455,48 lira civarında işlem görmeye başlandı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 455,48 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 455,33 lira olarak belirlendi.

Bir çeyrek altın ne kadar? (24 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan altın bu haftaya da düşüşle başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.934,64 seviyesinde kaldı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 753,99 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 737,41 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını güne dikey yönde başladı. Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.135,00 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.080,00 lira oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla düşüşe devam ediyor 1.934,64 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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