ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri altın yatırımı yapan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması sebebiyle en çok tercih edilen gram ve çeyrek altın oluyor. Peki 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 10 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.33,61'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.030,33 lira satış fiyatı 1.30,56 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.818,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.713,00 TL satış fiyatı 6.796,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.421.00 TL'den yapan yarım altın, 3.356,00 TL alış 3.407,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.710,00 TL seviyesinde yapmıştı. 10 Ağustos itibariyle 1.684,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.707,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.724,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.825,00 TL

