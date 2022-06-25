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  4. ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 25 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 25 Haziran 2022 Cumartesi

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 25 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 25 Haziran 2022 Cumartesi

25.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Haziran 2022 Cumartesi günü, yani haftanın altıncı gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar sıkça arama motorlarında tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki 25 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 25 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 25 Haziran 2022 Cumartesi

Altın fiyatları 25 Haziran Cumartesi günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeyi sürdürüyor. Peki 25 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 991,36

Gram altın satış fiyatı: 992,10

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.604,00

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.668,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 3.203,00

Yarım altın satış fiyatı: 3.337,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.405,00

Tam altın satış fiyatı: 6.649,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.782,00

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.885,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış fiyatı: 6.523,00

Ata altın satış fiyatı: 6.882,00

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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