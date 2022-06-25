ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 25 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 25 Haziran 2022 Cumartesi

Altın fiyatları 25 Haziran Cumartesi günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeyi sürdürüyor. Peki 25 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...
Gram altın alış fiyatı: 991,36
Gram altın satış fiyatı: 992,10
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.604,00
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.668,00
Yarım altın alış fiyatı: 3.203,00
Yarım altın satış fiyatı: 3.337,00
Tam altın alış fiyatı: 6.405,00
Tam altın satış fiyatı: 6.649,00
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.782,00
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.885,00
Ata altın alış fiyatı: 6.523,00
Ata altın satış fiyatı: 6.882,00
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