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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 25 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 25 Temmuz 2022 Pazartesi

25.07.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın geride bıraktığımız haftayı yatay seviyede tamamlamıştı. Peki 25 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Temmuz 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 25 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Temmuz Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 25 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ve ayrıntılar...

25 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 25 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 984,99'da yapan gram altın şu anda alış fiyatı 985,83 lira satış fiyatı 986,01 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.591,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.463,00 TL satış fiyatı 6.553,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.308,00 TL'den yapan yarım altın, 3.230,00 TL alış 3.288,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. 25 Temmuz itibariyle 1.621,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.645,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.467,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.531,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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