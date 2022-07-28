ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 28 Temmuz tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 28 Temmuz 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün, FED toplantısının ardından faiz 75 baz puan artırıldı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki 28 Temmuz 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 28 Temmuz güncel altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

28 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 28 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 997,24'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 998,13 lira satış fiyatı 998,35 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.617,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.528,00 TL satış fiyatı 6.632,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL'den yapan yarım altın, 3.264,00 TL alış 3.326,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.659,00 TL seviyesinde yapmıştı. 28 Temmuz itibariyle 1.637,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.664,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.693,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.800,00 TL

