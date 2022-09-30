ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 30 Eylül altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları!

Altın fiyatları 30 Eylül Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 30 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 30 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

30 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 987,93 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 991,86 lira satış fiyatı 992,02 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.557,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.484,00 TL satış fiyatı 6.580,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.291,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.242,00 TL alış ve 3.302,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,646,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Eylül itibariyle 1.626,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.652,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.476,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.575,00 TL

