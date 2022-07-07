ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 7 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz Perşembe günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Dolar/TL yeniden yukarı yönlü harekete başladı. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 7 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

7 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 7 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 962,71'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 965,98 lira satış fiyatı 966,15 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.341,00 TL satış fiyatı 6.463,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.231,00 TL'den yapan yarım altın, 3.171,00 TL alış 3.244,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.615,00 TL seviyesinde yapmıştı. 7 Temmuz itibariyle 1.589,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.622,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.335,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.460,00 TL

