ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 7 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz Perşembe günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Dolar/TL yeniden yukarı yönlü harekete başladı. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 7 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...
Altın fiyatları 7 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 962,71'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 965,98 lira satış fiyatı 966,15 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.341,00 TL satış fiyatı 6.463,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.231,00 TL'den yapan yarım altın, 3.171,00 TL alış 3.244,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.615,00 TL seviyesinde yapmıştı. 7 Temmuz itibariyle 1.589,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.622,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.335,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.460,00 TL
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