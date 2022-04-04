Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ne kadar? 4 Nisan Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nisan'ın ilk haftasında düşüşe devam eden altının gram fiyatı 4 Nisan Pazartesi gününe de düşüşle başladı. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

4 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Nisan ayının ilk haftasında düşüşünü sürdüren gram altının fiyatı, güne düşüşle başladı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 905,88 TL

Gram altın satış: 906,09 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.879,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.941,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.944,00 TL

Yarım altın satış: 2.981,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.472,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.490,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

