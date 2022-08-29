Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 29 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarınsa sorgulanmaya başlandı. Peki, 29 Ağustos Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

29 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Ağustos Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.015,90 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.005,99 lira satış fiyatı 1.006,18 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.558,00 TL satış fiyatı 6.636,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.389,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.286,00 TL alış ve 3.335,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Ağustos itibariyle 1.645,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.665,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.578,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.659,00 TL

