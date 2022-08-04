ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 4 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları....

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ağustos Perşembe günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen çok sayıda vatandaş kişi internette araştırma yapmayı sürdürüyo. Peki 4 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 4 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.017,53'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.021,33 lira satış fiyatı 1.021,55 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.682,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.648,00 TL satış fiyatı 6.727,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.352.00 TL'den yapan yarım altın, 3.324,00 TL alış 3.374,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.675,00 TL seviyesinde yapmıştı. 3 Ağustos itibariyle 1.667,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.687,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.630,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.708,00 TL

