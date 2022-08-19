FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

19.08.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz gün belli açıklandı. Bu açıklama sonrası 19 Ağustos Cuma gününün güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

19 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 19 Ağustos cuma günü, yani haftanın beşinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,53'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.018,44 lira satış fiyatı 1.018,60 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.760,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.646,00 TL satış fiyatı 6.746,00 TL satış fiyatına sahip.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.392.00 TL'den yapan yarım altın, 3.324,00 TL alış 3.387,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.695,00 TL seviyesinde yapmıştı. 19 Ağustos itibariyle 1.667,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.692,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.701,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.779,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…
‘İkinci el otomobil’ kararı yargıya gidiyor!‘İkinci el otomobil’ kararı yargıya gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
yarım altın tam altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika çeyrak altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.