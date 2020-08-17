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Altın fiyatları ne olacak? İşte Credit Suisse'ten altın tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Credit Suisse gelecek yıl için altın fiyat tahminini ons başına 2,500 dolar seviyesine yükseltti. Bankanın 2021 için önceki fiyat tahmini ons başına 1,800 dolar seviyesindeydi.

Altın fiyatları ne olacak? İşte Credit Suisse'ten altın tahmini

Credit Suisse, altın fiyatlarını rekor zirveye iten faktörlerin oluşturduğu "kusursuz fırtına"ya dikkat çekerek, gelecek yıl için altın fiyat tahminini ons başına 2,500 dolara yükseltti.

Banka analisti Fahad Tariq, hazırladığı notta, "Zayıflayan dolar, düşen ABD Hazine tahvil faizleri ve yaygın enflasyon beklentileri, tümü birden, altındaki yükselişi destekleyecek" dedi ve mücevher için altın talebinin de destek sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bankanın 2021 için önceki fiyat tahmini ons başına 1,800 dolar seviyesindeydi.

Altın fiyatlarında son dönemde görülen geri çekilmenin bir anlamda beklendiğini söyleyen Tariq, "Altın için orta vadeli görünümümüz yukarı yönlü kalmaya devam ediyor ve ideal bir set oluşturduğu görülen makroekonomik faktörler bunu destekliyor" şeklinde görüş bildirdi.

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