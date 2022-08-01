ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 1 Ağustos gram, ons, yarım altın ne kadar oldu, yükseliyor mu? Son dakika altın alış satış fiyatları!

Altın fiyatları ile son dakika gelişmeleri 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Para Piyasaları Uzman İslam Memiş'in açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. "1 Ağustos gram, ons, yarım altın ne kadar oldu, yükseliyor mu?" sorusunun yanıtına ve altın alış satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

1 AĞUSTOS GRAM, ONS, YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 1 Ağustos pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.017,60'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.014,95 lira satış fiyatı 1.015,15 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.676,00 TL satış fiyatı 6.688,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.341,00 TL'den yapan yarım altın, 3.286,00 TL alış 3.352,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. 1 Ağustos itibariyle 1.649,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.677,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı:6.586,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.687,00 TL

