ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 Cuma

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Haziran Cuma günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 10 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Haziran 2022 Cuma gününün güncel fiyatları haberimizde...

10 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 10 Haziran Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.019,79 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.021,37 lira satış fiyatı 1.021,57 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.764,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.643,00 TL satış fiyatı 6.745,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.395,00 TL'den yapan yarım altın, 3.321,00 TL alış 3.385,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1..697,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Haziran itibariyle 1.664,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.693,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.680,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.762,00 TL



