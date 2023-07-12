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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

12.07.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. Dolar ve euro alış-satış fiyatları da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar son kapanışını 26.1093 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0930 liradan, satış fiyatı ise 26.1256 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 28.7715 TL'den yapan euro şu anda 28.7562 TL alış ve 28.7868 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 12 Temmuz 2023 Çsrşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.622,32 TL'den yapan gram altın bugün 1.626,51 TL alış, 1.626,75 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.481,00 liradan alınıyor, 10.698,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.355.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.240,00 liradan alınıyor, 5.374,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.677,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Temmuz itibariyle 2.628,00 liradan alınıyor, 2.687,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Temmuz günü 10.439.80 TL alış, 10,648,19 TL satış fiyatından el değiştiriyor.


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