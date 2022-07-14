ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 14 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 14 Temmuz 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Temmuz Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son kapanışını 17,4452 TL'den yapan dolar, 17,4430 TL alış; 17,4474 TL satış fiyatından işlem gördü. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 14 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

14 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 14 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 971,18'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 971,32 lira satış fiyatı 971,56 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.533,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.408,00 TL satış fiyatı 6.527,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.277,00 TL'den yapan yarım altın, 3.204,00 TL alış 3.272,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.640,00 TL seviyesinde yapmıştı. 14 Temmuz itibariyle 1.607,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.638,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.412,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.529,00 TL

