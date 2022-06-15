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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 15 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba

15.06.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 15 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları sadece yatırımcılar tarafından değil düğün sezonunun gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından da araştırılıyor. Peki gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki 15 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte fiyatlarda son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 15 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Haziran Çarşamba günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 15 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları haberimizde...

15 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 15 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.004,20 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.007,42 lira satış fiyatı 1.007,65 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.616,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.563,00 TL satış fiyatı 6.628,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL'den yapan yarım altın, 3.282,00 TL alış 3.326,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.660,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Haziran itibariyle 1.644,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.663,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.563,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.636,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
yarım altın tam altın
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