ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Mayıs 2022 Salı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri, 17 Mayıs Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 17 Mayıs 2022 Salı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Güncel altın fiyatları ve 17 Mayıs 2022 Salı günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın ile ilgili detaylar haberimizde...

17 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

17 Mayıs Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 911,00 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 914,53 lira satış fiyatı 914,72 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 914,53 TL

Gram altın satış: 914,72 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.053,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.005,00 TL satış fiyatı 6.070,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.005,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.070,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.038,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.008,00 TL alış ve 3.047,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.008,00 TL

Yarım altın satış: 3.047,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.518,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.504,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.523,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.504,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.523,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 6.011 TL alış ve 6.076 TL satış fiyatına sahip.

