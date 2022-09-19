ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 19 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Eylül 2022 Pazartesi günü merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 19 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

19 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

19 Eylül Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 983,47 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 979,75 lira satış fiyatı 979,94 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.537,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.479,00 TL satış fiyatı 6.573,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.281,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.239,00 TL alış ve 3.296,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Eylül itibariyle 1.624,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.648,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.478,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.569,00 TL

