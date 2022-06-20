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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 20 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 20 Haziran 2022 Pazartesi

20.06.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 20 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 20 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 20 Haziran 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Haziran Pazartesi günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 20 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi gününün güncel fiyatları haberimizde...

20 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 20 Haziran Cuma günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.024,88 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.027,92 lira satış fiyatı 1.028,02 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.790,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.695,00 TL satış fiyatı 6.756,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.407,00 TL'den yapan yarım altın, 3.345,00 TL alış 3.388,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.703,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Haziran itibariyle 1.673,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.697,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.604,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.699,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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