ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 21 Eylül 2022 Çarşamba günü internette araştırılıyor. Güncel gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, 21 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba günü gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

21 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

21 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 980,01 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 978,70 lira satış fiyatı 978,87 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.579,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.486,00 TL satış fiyatı 6.569,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.299,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.243,00 TL alış ve 3.295,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.651,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Eylül itibariyle 1.627,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.649,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.492,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.575,00 TL

