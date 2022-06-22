FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba

22.06.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlar zirvedeki yerini koruyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba

Altın fiyatlarında son durum 22 Haziran Çarşamba günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Peki 22 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları...

22 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 22 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,58 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.019,12 lira satış fiyatı 1.019,31 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.713,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.643,00 TL satış fiyatı 6.707,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.369,00 TL'den yapan yarım altın, 3.317,00 TL alış 3.361,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.684,00 TL seviyesinde yapmıştı. 22 Haziran itibariyle 1.662,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.680,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.637,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.700,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'
'Büyük bir zam yok' diyerek rakam verdi!'Büyük bir zam yok' diyerek rakam verdi!
Kilosu bin lira olan çam sakızının fiyatı altınla yarışıyorKilosu bin lira olan çam sakızının fiyatı altınla yarışıyor
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

EPDK Başkanı'ndan elektriğe zam açıklaması!

EPDK Başkanı'ndan elektriğe zam açıklaması!

Altında rekor için tarihi verdiler…

Altında rekor için tarihi verdiler…

Doları olanlar bu habere kulak versin!

Doları olanlar bu habere kulak versin!

Emekliler bu haberi bekliyordu!

Emekliler bu haberi bekliyordu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.