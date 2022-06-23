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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 23 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe

23.06.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Haziran 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 23 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 23 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe

Altın fiyatlarında son durum 23 Haziran Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 23 Haziran Perşembe (bugün) faiz kararını açıklayacak. Öte yandan döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeyi sürdürüyor. Peki 23 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

23 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 23 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.023,71 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.021,63 lira satış fiyatı 1.021,86 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.743,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.651,00 TL satış fiyatı 6.712,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.384,00 TL'den yapan yarım altın, 3.326,00 TL alış 3.369,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.691,00 TL seviyesinde yapmıştı. 23 Haziran itibariyle 1.666,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.684,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.654,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.715,00 TL

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