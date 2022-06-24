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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 24 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 24 Haziran 2022 Cuma

24.06.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Haziran 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in "Altın aldığınızda dolar satın almış oluyorsunuz. Bunu unutmayın" açıklaması sonrası Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 24 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 24 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 24 Haziran 2022 Cuma

Altın fiyatlarında son durum 24 Haziran Cuma günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Peki 24 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Haziran 2022 Cuma gününün güncel fiyatları...

24 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 24 Haziran Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.015,81 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.018,69 lira satış fiyatı 1.018,90 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.631,00 TL satış fiyatı 6.700,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.356,00 TL'den yapan yarım altın, 3.313,00 TL alış 3.359,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.678,00 TL seviyesinde yapmıştı. 24 Haziran itibariyle 1.660,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.680,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.625,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.694,00 TL

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