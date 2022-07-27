ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

27 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 27 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 985,98'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 986,55 lira satış fiyatı 986,69 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.541,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.472,00 TL satış fiyatı 6.544,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.282,00 TL'den yapan yarım altın, 3.228,00 TL alış 3.279,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.640,00 TL seviyesinde yapmıştı. 27 Temmuz itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.640,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.456,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.535,00 TL

