FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

27.07.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Temmuz Çarşamba günü Dolar 17,86 TL'den Euro/TL ise 18,12 TL’den işlem görüyor. Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

27 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 27 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 985,98'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 986,55 lira satış fiyatı 986,69 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.541,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.472,00 TL satış fiyatı 6.544,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.282,00 TL'den yapan yarım altın, 3.228,00 TL alış 3.279,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.640,00 TL seviyesinde yapmıştı. 27 Temmuz itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.640,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.456,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.535,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durumİndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum
Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürpriziAraç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi
7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi 7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

KKM'ye dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

KKM'ye dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

Bakan Dönmez'den 'doğal gaz faturası' açıklaması

Bakan Dönmez'den 'doğal gaz faturası' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.