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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 29 Haziran 2022 Çarşamba

29.06.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki 29 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 29 Haziran 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Haziran Çarşamba günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 29 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Haziran 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları haberimizde...

29 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 29 Haziran çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 976,11'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 975,64 lira satış fiyatı 975,83 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.468,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.367,00 TL satış fiyatı 6.455,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.246,00 TL'den yapan yarım altın, 3.183,00 TL alış 3.239,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.622,00 TL seviyesinde yapmıştı. 28 Haziran itibariyle 1.594,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.619,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.319,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.439,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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