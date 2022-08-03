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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları

03.08.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ağustos 2022 Çarşamba, yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu sebebiyle gram ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, "altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte 3 Ağustos güncel gram atın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ağustos Çarşamba günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları günden güne yükselişine sürdürüken çok sayıda yatırımcı ise gram ve çeyrek altının alış satış fiyatını araştırıyor. Yaz aylarında düğünlerin sık yapılması sebebiyle sevdiklerine altın takmak isteyen birçok kişi gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos güncel gram atın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 3 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.015,74'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.020,69 lira satış fiyatı 1.020,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.682,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.632,00 TL satış fiyatı 6.709,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.352.00 TL'den yapan yarım altın, 3.316,00 TL alış 3.366,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.675,00 TL seviyesinde yapmıştı. 3 Ağustos itibariyle 1.663,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.682,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.630,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.708,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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