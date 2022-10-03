ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 3 Ekim altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi günü gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı...
3 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 988,22 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 991,22 lira satış fiyatı 991,40 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.557,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.489,00 TL satış fiyatı 6.601,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.291,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 TL alış ve 3.322,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1,646,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ekim itibariyle 1.627,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.488,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL
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