ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 3 Ekim altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi günü gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı...

3 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

3 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 988,22 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 991,22 lira satış fiyatı 991,40 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.557,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.489,00 TL satış fiyatı 6.601,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.291,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 TL alış ve 3.322,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,646,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ekim itibariyle 1.627,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.488,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL

