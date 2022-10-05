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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 5 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? Kritik eşiği aştı!

05.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanan hareketlilik sebebiyle 5 Ekim 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı 1710 dolara kadar yükseldi. altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü çok sayıda vatandaş arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 5 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar? İşte Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 5 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? Kritik eşiği aştı!

Altın fiyatları son dakika haberinin ardından arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kritik gelişmeler altın fiyatlarına da yön veriyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2022 Çarşamba çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL?

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5 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.030,48 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.27,51 lira satış fiyatı 1.027,73 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.665,00 TL satış fiyatı 6.761,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.408,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.338,00 TL alış ve 3.393,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,704,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Ekim itibariyle 1.672,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.697,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 1.726,37 dolardan yapan ONS altın bugün 1.718,84 dolar alış, 1.719,15 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.658,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.755,00 tl

SON DAKİKA | Gram, çeyrek ve tam altın için olay tahmin! Düşüş sonrası kimse bunu beklemiyordu...SON DAKİKA | Gram, çeyrek ve tam altın için olay tahmin! Düşüş sonrası kimse bunu beklemiyordu...


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