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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Ekim Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL?

06.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Ekim 2022 Perşembe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 6 Ekim Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Ekim Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları yaşanan hareketlilik nedeniyle yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel fiyatlara ilişkin basında yer alan haberler sonrası internette araştırma yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

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6 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Ekim Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.025,34 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.029,01 lira satış fiyatı 1.029,18 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.766,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.708,00 TL satış fiyatı 6.790,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.394,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.359,00 TL alış ve 3.406,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,697,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Ekim itibariyle 1.682,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.703,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 1.716,64 dolardan yapan ONS altın bugün 1.722,36 dolar alış, 1.722,64 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.698,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.784,00 TL

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