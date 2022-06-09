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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 9 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe canlı alış satış fiyatları!

09.06.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 9 Haziran 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar arama motorlarında sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. Peki 9 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 9 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe canlı alış satış fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Haziran Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki bugün 9 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

9 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 9 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.020,74 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.024,78 lira satış fiyatı 1.024,95 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.757,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.683,00 TL satış fiyatı 6.768,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.391.00 TL'den yapan yarım altın, 3.343,00 TL alış 3.397,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.695,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Haziran itibariyle 1.675,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.698,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.683,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.764,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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